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Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

24.08.2021 13:29
Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Bera Holding 2021 yılı ilk yarı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bera Holding 2021 yılı ilk yarı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Holding yönetiminden yapılan açıklamada "Küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2021 ilk yarı yılı başarılı bir performansla tamamlanmıştır. Holding altı aylık dönem satış hasılatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla, 1.753.984.536 liraya çıkarmıştır" denildi.

Bera Holding'den yapılan açıklamada: "Grubumuza bağlı şirketlerden, Konya Kağıt A.Ş., Muratlı Karton A.Ş., Divapan Entegre A.Ş. Kompen PVC A.Ş. ve Golda Gıda A.Ş. İstanbul Sanayi İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili 2020 yılı sıralamasında yer alma başarısı göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

DÖNEM NET KARI ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 26 ORANINDA ARTTI

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamanın devamında, "2020 yılı 2'nci döneminde başlayan döviz kurlarındaki yükselişler kredi faizlerini de artırarak toplam finansal maliyetlerin artmasına neden olmuş, bu artışların etkisi 2021 yılı faaliyet döneminde de devam etmiştir. 2020 yılında kararlaştırılan ve 2021 yılında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile net finansman maliyeti önceki döneme göre önemli oranda azaltılarak 96 milyondan 16 milyona düşmüştür. Net finansman maliyetindeki bu iyileşme dönem net karlılığının artmasında önemli etken olmuştur. İlk yarıyıl dönem satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1.753.984.536 liraya çıkmıştır. Dönem net karı ise önceki döneme göre yüzde 26 oranında artarak 186,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ikinci dönem konsolide ihracat rakamı 40,4 milyon dolar olurken, aynı döneme ait yatırım miktarı 16,2 milyon lira olmuştur. Döneme ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri, grubun firmalarının üretim alanında maliyet düşürme, teknoloji geliştirme ve yeni ürün yaratma hedefleri doğrultusunda 7.632.302 liradır" denildi.

"Bera Holding ilkesel olarak grup şirketlerinin karlılıklarını maksimize etmek ve sektörlerinde söz sahibi olabilmeleri için gerekli modernizasyon ve genişleme yatırımlarının sürekli olarak yapılmasını amaçlamaktadır" denilen açıklamada, "Konya ve ülkemiz açasından büyük değere sahip olan holdingimiz pandemi döneminde yakalamış olduğu büyüme trendini sürekli kılmak ve makro ekonomik göstergelere katkı sunmak karar ve azmindedir" bilgilerine yer verildi.


Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı
Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı
Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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