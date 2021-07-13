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Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde - Son Dakika

Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde

13.07.2021 14:11
Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde, System.String[]

2020 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları açıklandı.

2020 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları açıklandı. Bera Holding A.Ş. listede 5 şirketi ile yer alarak, toplamda 1 milyar 634 milyon TL'lik üretimden satış cirosu elde ettiğini duyurdu.

2020 yılı için Konya Sanayi Odası'na bağlı şirket sayısı, İSO İkinci 500 Liste'sinde bir azalarak 14 şirket ile temsil edildi. Bera Holding'in, Golda Gıda A.Ş.'nin listeye dahil olması ile yüzde 64'lük artış sağladığı ve tek başına Konya Sanayi Odası'na bağlı satışların yüzde 19,6'lık dilimini realize ettiği kaydedildi.

"KATMA DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Holding Yönetiminden yapılan açıklamada; "Pandeminin tüm olumsuzluklarına karşın üretimde, istihdamda, ihracatta gerçekleşen bu başarı bizleri gururlandırmıştır. Bera Holding iştirakleri olarak ülkemizin sanayi üretimine katma değer üretmeye devam edeceğiz. 2021 yılı için hedefimiz listedeki şirket sayımızı artırmak olacaktır" denildi.

"KONYA KAĞIT'TA PANDEMİDE İSTİHDAMDA AZALMAYA GİDİLMEDİ"

Konya Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz 1998 yılından bu yana aralıksız olarak 23 yıldır İSO ilk 500 ve ikinci 500'de yer almaktadır. 2020 yılında pandeminin etkisiyle dünya kağıt talebi belli kağıt türleri hariç okulların ve üniversitelerin kapanması, sanayi üretimindeki azalış, hizmet sektörünün ve reklam tanıtım, promosyon ve fuarların durma noktasına gelmesi, kağıt tüketimlerini olumsuz etkilemiştir. Dünya kağıt sanayi, dünya genelinde, istihdamlarda azalmalara yol açmasına rağmen (fabrikaların üretimlerini süresiz kapatması, yarı zamanlı çalışma vb. nedenlerle), Konya Kağıt herhangi bir istihdam azalmasına yol açmadan, üretimini durdurmadan, kısa çalışma ödeneğine başvurmadan zorlu pandemi koşullarıyla mücadele etmiş İSO İkinci 500 Listesi'ndeki yerini korumuştur. Pandemi sonrası hammadde fiyatlarımız başta olmak üzere tüm emtia fiyatlarında çok ciddi artışlar olacağı, lojistik ve navlun masraflarından fiyatların çok yüksek seyredeceği, taşıma sürelerinin ise çok gecikeceği yönünde öngörülerimiz maalesef gerçekleşmiştir. Konya Kağıt, Türkiye ve yurt dışındaki Milli Eğitim Bakanlıkları'nın kitap ihalelerinin ana tedarikçisi olması sebebiyle bu süreçten asgari düzeyde etkilenerek çıkmıştır. Konya Kağıt, önümüzdeki dönemde yine Türkiye, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerinde kitap ihalelerinin ana kağıt tedarikçisi olma azminde ve kararlılığındadır."

"GOLDA GIDA TEKRAR İSO İKİNCİ 500 LİSTESİNDE"

"Pandemi süreci gıda konusunda yeterliliğin ne denli stratejik önemde olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır" diyen Golda Gıda A.Ş. Genel Müdürü Fatih Doğan ise, "Bu sorumluluğumuzun farkında olarak ülkemizin artan gıda ihtiyacını karşılarken, 83 ülkeye yaklaşık 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 400 kişiye doğrudan, 1600 kişiye dolaylı olarak bölge insanımıza istihdam sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi süreci özelinde raf ömrü uzun, stoklanabilir ana tüketim ürünleri olan un, makarna, bakliyat gibi ürünlere öncelik vermemiz olmuştur. Birçok kısıtlama ve yasağa rağmen Golda Gıda olarak ürün tedarikinden tüketiciye erişime kadar sıra dışı efor sarf edilmiştir. Gerek online satış sitemiz gerekse genişlettiğimiz satış pazarlama ağımız ile pandeminin etkilerini askeri seviyeye indirmeyi başardık. Golda Gıda A.Ş. olarak küresel salgın döneminde artan iç ve dış talepleri karşılamaya yönelik yeni projeler geliştirerek değişen dünya ekonomisine ayak uydurmanın gayreti içerisinde olduk. Halen yeni pazar araştırmaları ışığında hedefimiz 2022 yılı içinde farklı ürün yatırımlarımız ile uzak doğu pazarında yer almak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İHRACATLA BÜYÜMEYİ KALICI HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

2020 yılına hedefler doğrultusunda olumlu bir başlangıç yapıldığını söyleyen Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, "Mart ayındaki pandemi tedbirleri ile iç piyasada ciddi bir durgunluk söz konusu oldu. İhracata ağırlık vermek suretiyle üretime ara vermeden devam ettik. İhracat yaptığımız pazarlardaki kapanmalar ve ticarette yavaşlamalara rağmen çok geniş pazarlarda ürünlerimizi sattığımız için süreçten daha az etkilendik. Amerika kıtasından Uzakdoğu'ya kadar birçok pazara ihracat yapmaktayız. Bazı pazarlar kapansa da biz bu süreci temmuz ayına kadar olumlu olarak sürdürmeyi başardık. Yeni normale dönüşle beraber özellikle kamu bankaları öncülüğünde faizlerin de düşmesi ile inşaata gecikmiş olan bir talep patlaması yaşandı. Birçok sektörde firmalar fiyat bazlı rekabet etmekte olup, bu durumun ülke ekonomisi ve şirketlere orta ve uzun vadede bir getirisi olmadığını düşünüyoruz. Pazar çeşitlendirerek olası kayıpları önlemek ve hedeflerimizi yakalamak amacıyla üretimdeki ihracatımızın payını sürekli artırma gayreti içerisindeyiz. Yeni Pazar araştırmalarımız ve ürün satışlarımız sonrasında ihracattan aldığımız pay yüzde 60'lara ulaşmıştır. Belirli pazarlara özel ürünler için Ar-Ge ve tescil çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'de inşaat sektörünün stabil bir yapısı maalesef mevcut değildir. Önümüzdeki döneme ait alınan yapı ruhsatları ve inşaat izinlerine dair çok olumlu veriler gelmemektedir. Bu açıdan kapasitemizi doldurmak ve üretim gücümüzü akamete uğratmamak için ihracata öncelik vermeye devam edeceğiz" dedi.

"AVRUPA'DA ÜRETİMİN DURMASI, TÜRKİYE'DE ÜRETİM ARTIŞINA SEBEP OLDU"

Türkiye'de MDF üretimi yapan 12 entegre tesisten biri olan Divapan A.Ş.'nin Genel Müdürü Muzaffer Aydemir de "MDF üretiminde dünyada ikinci, Avrupa'da birinci olan bir sektörün aktörü olmak gurur verici. Divapan'ın Türkiye'deki Pazar payı yüzde 5 -10 arasında değişmektedir. Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi'nde oldukça güçlü olan firmamız son zamanlarda başta İstanbul ve Marmara olmak üzere diğer bölgelerde de ciddi bir pazar payı artışı sağlamıştır. 2020 yılına çok iyi hazırlanarak girdiğimiz için en az olumsuzlukla bu süreci atlattık. Özellikle kapanmanın yaşandığı mart-nisan-mayıs aylarında fabrikamızda üretim hiç durmadığı gibi hiçbir personelimizi işten çıkartmadık. 2020 haziran ayı itibariyle de normalleşmeye başlayan piyasalarla birlikte biz de hedeflenen cirolarımızın üstünde bir satış rakamı yakalayarak 2020'yi bitirdik. Bayilerimiz ile sürdürdüğümüz nitelikli risk paylaşımı ile bu süreci beraberce en az hasarla atlatmayı başardık. Bayilerimizin satın alma operasyonlarını rahatlatıcı birtakım önlemler aldık. Gerek iskontolar, gerekse ödeme kolaylıklarıyla bu süreci daha rahat atlatmaları noktasında proaktif bir yaklaşım sergiledik. TSE tarafından verilen 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni sektörümüzde ilk alan firma olduk. Sektörümüzde 2020 Haziran ayı ile üretim miktarlarında ciddi artışlar yaşandı. Özellikle Avrupa'daki fabrikaların üretimlerini durdurmaları, ihracat noktasında Türkiye'deki kurulu kapasitenin üst seviyelerde üretim yapmasına sebep oldu. 2020 başında planlanan bütçeye uygun olarak hem ciro hem de üretim miktar hedeflerimizi yakalamayı başardık" diyerek sözlerini tamamdı.


Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde
Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde
Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde
Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde

Pandemi, Türkiye, İhracat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bera Holding 5 şirketi ile ISO İkinci 500 listesinde - Son Dakika Ekonomi


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