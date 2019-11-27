Bera Holding mağduriyeti gurbetçilerin hak kaybıyla mı sonuçlanacak?

TBMM Genel Kurulu'nda perşembe günü kabul edilen yeni yasa teklifi ile, Avrupa'da Kombassan, Yimpaş, Endüstri Holding ve Jet-Pa gibi holdinglere vaktiyle para yatırmış olan yurtdışında yaşayan Türklerin paralarını geri alma mücadeleleri büyük zarar gördü.



Davanın yıllardır avukatlığını yapmış olan eski asliye ceza hakimi Av. Habip Kılınç, euronews Türkçe'ye verdiği özel demeçte, bu yasayı Yargıtay'ın daha önce verdiği emsal niteliğindeki hukuki kararların ihlali olarak görerek, bunun sadece bir şirkete yönelik olarak yapılan bir düzenleme olduğunu düşünüyor.