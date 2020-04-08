Bera Holding'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 240 bin lira destek - Son Dakika

Bera Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 240 bin lira bağış yaptı.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya gönülden destek verdiklerini belirtti.

Kampanyaya 240 bin lira bağışla katılmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Alaboyun, "Kumbarasında biriktirdiği harçlığını veren Aslı kızımız, arabasını satan Durmuş Dede'miz ve yaşlılık aylığını bağışlayan Naife Nine'miz ile birlikte atan bir kalbimiz, ülkemiz için birlikte sorumluluk duyan bir yüreğimiz var." ifadelerini kullandı.

Bir taraftan üretimden gelen gücü sürdürürken, diğer taraftan koronavirüsün doğurduğu ekonomik daralmalara rağmen istihdamın devamı için azami gayret gösterdiklerini belirten Alaboyun, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Üretim yapan personelin sağlığı konusunda ise özel sektör için model olabilecek nitelikte tedbirleri hayata geçirdik. Ülkemiz birlik, beraberlik ve milli dayanışma içinde bu sorunun da üstesinden gelecektir. Yapılan bu nakdi bağış yanında yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayında insanımız için ayni bağışlarımız da devam edecektir. Bizleri millet yapan olgu, olağanüstü dönemlerde gösterdiğimiz kenetlenme, ülkemiz ve milletimiz için sergilemiş olduğumuz ortak seferberlik ruhudur."