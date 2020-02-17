Son Dakika › Dünya › Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir - Son Dakika Dünya
Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir
13 dakika önce
Özgür Gündem Gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, Türkiye’ye dönmeyeceğini, başka bir tutuklamanın kendisi için ölüm anlamına geleceğini söyledi.
Özgür Gündem davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan Türkiye'ye dönmeyeceğini, başka bir tutuklamanın kendisi için ölüm anlamına geleceğini söyledi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında yargılanan ve 4 buçuk ay tutuklu kalan Aslı Erdoğan'ın, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işlemediği gerekçesiyle geçen cuma günü beraatine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34
Son Dakika Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu 1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek