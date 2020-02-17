Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir - Son Dakika Dünya

Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir

13 dakika önce

Özgür Gündem Gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, Türkiye’ye dönmeyeceğini, başka bir tutuklamanın kendisi için ölüm anlamına geleceğini söyledi.

Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir, System.String[]

Özgür Gündem davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan Türkiye'ye dönmeyeceğini, başka bir tutuklamanın kendisi için ölüm anlamına geleceğini söyledi.


15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında yargılanan ve 4 buçuk ay tutuklu kalan Aslı Erdoğan'ın, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işlemediği gerekçesiyle geçen cuma günü beraatine karar verildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Aslı Erdoğan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir
Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu 1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek

Son Dakika Haberleri
08:23 Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
07:46 Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 08:48:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama 'ölüm' anlamına gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]