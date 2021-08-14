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Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü - Son Dakika

Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü

14.08.2021 11:41
Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü, System.String[]

ADANA'da 6 yıl önce hamal Şeref Alkan'ı (51) içkisinden izinsiz içtiği iddiasıyla çıkan tartışmada öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada beraat eden Eyüp Alyakut (25), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ADANA'da 6 yıl önce hamal Şeref Alkan'ı (51) içkisinden izinsiz içtiği iddiasıyla çıkan tartışmada öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada beraat eden Eyüp Alyakut (25), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polise teslim olan katil zanlısı Umutcan E. (21) ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen Şeref Alkan'ın oğlu Eren Alkan (26) tutuklandı. Alkan'ın kardeşi Bayram Alkan (50) adli kontrolle serbest kaldı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan Eyüp Alyakut, 30 Ağustos 2015'te alkol alan hamal Şeref Alkan silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gizli tanık Sandal, Şeref Alkan'ı içkisinden izinsiz içtiği iddiasıyla çıkan tartışma Eyüp Alyakut'un öldürdüğünü iddia etti. Bunun üzerine yakalanıp 8 Ocak 2016'da tutuklanan Eyüp Alyakut, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. Eyüp Alyakut, bu kez 11 Ocak 2016'da bir süre arkadaşlık ettiği o dönem 16 yaşında olan S.C.'yi kaçırmaya çalışınca yakalanıp tutuklandı. Alyakut, Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen kaçırma davasında 'cebir ve şiddet kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet suçundan yargılandığı Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada suçlamaları reddeden Alyakut, Şeref Alkan'ın kasten yaralama sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alyakut'un avukatı Ceyhun Bora Kahyalar'ın itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Mahkeme, 7 Ekim 2020'de sanığın cinayet suçunu işlediğinin sabit olmadığından oy birliği ile beraatine karar verip tahliye etti. Heyet, gerçek faillerin tespit edilmesi için de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.EVİNE GİDERKEN VURULDUSerbest kalan Eyüp Alyakut, 12 Ağustos akşamı evine yürüdüğü sırada karşısından gelen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Alyakut, silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan Alyakut kurtarılamadı.KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDUOlayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Alyakut'un husumetlisi oldukları öne sürülen öldürülen Şeref Alkan'ın oğlu Eren Alkan ile kardeşi Bayram Alkan'ı gözaltına aldı. Bu sırada cinayeti kendisinin işlediğini ileri süren Umutcan E. ise olayda kullandığı silahla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.CİNAYETİ, İNTİKAM İÇİN AZMETTİRMİŞLER

Şerif Alkan'ın ailesinin, 6 yıl önce işlenen bu cinayet nedeniyle Alyakut ile ailesine husumet beslediği, Umutcan E.'nin ise cinayete azmettirildiği öne sürüldü. Emniyete götürülen katil zanlısı Umutcan E. ise Alyakut ile arasında para meselesi nedeniyle husumet olduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan E. ile Eren Alkan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bayram Alkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü
Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü
Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü
Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü
Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü
Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü

Cinayet, Bayram, Adana, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beraat ettiği cinayet yüzünden öldürüldü - Son Dakika


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