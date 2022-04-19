Beraat isteyen cinayet zanlısına 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Beraat isteyen cinayet zanlısına 25 yıl hapis cezası verildi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da 2014 yılında işlediği cinayetin ardından kaçan ve 8 yıl sonra yakalanan şahsın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemede 23 yaşındaki genci öldürdüğünü kabul eden ve beratını isteyen ağabeye 25 yıl hapis cezasına verirken, aynı davada yargılanan kardeşi ise suçsuz görülerek beraat etti.

16 Temmuz 2014 yılında Abdullah Üney husumetlisi olduğu iddia edilen Mehmet Çakal tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Aradan geçen 8 yılda olayın faili yakalanamazken, soruşturma dosyasını tekrar açan jandarma ekipleri olayın şüphelisi Çakal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı mahallesindeki bir evde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipler adrese düzenledikleri baskında Çakal'ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Çakal ve kardeşi A.Ç.'nin Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

"Çakal'ın maktulü öldürmesini gerektirecek bir husumet bulunmamaktadır"

Duruşmada savcılık sanık Mehmet Çakal'ın 'kasten adam öldürme' suçlaması ile müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada savunma yapan Mehmet Çakal beraatını talep ederken, Çakal'ın avukatı ise savunma yaptı. Savunmada Çakal'ın, Üney'i öldürme gibi bir amacının olmadığını ifade eden avukatı, "Savunmalar ve ifadeler Üney ile Mehmet Çakal arasında gerçekleşen bir boğuşma esnasında silahın ateş alarak, maktulün vurulduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Çakal'ın maktulü öldürmesini gerektirecek bir husumet bulunmamaktadır. Aksine olaydan önce Üney'in ailesinden bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Üney'de, Mehmet Çakal'a karşı husumet bulunmaktadır. Maktulün herhangi bir eylemi olmadan Mehmet Çakal'ın kendisine karşı bir saldırısı olmamıştır. Olay öncesinde Üney söz konusu yerden birkaç defa geçmiştir. Dolayısıyla biz Mehmet Çakal'ın öldürme kastının bulunmadığını düşünmekteyiz. Mahkemeniz aksi kanaatte ise olayın meşru savunma hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesini gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Cinayete kurban giden genç ölmeden 10 dakika önce bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Son sözü sorulan sanık Mehmet Çakal ise beraatını istedi. Mahkeme heyeti savunma ve ifadelerin ardından Çakal'ın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken, aynı davada yargılanan Çakal'ın kardeşi A.Ç.'in ise beraatına hükmetti. Öte yandan, olayın gerçekleştiği 16 Temmuz 2014'de Abdullah Üney, ölmeden 10 dakika önce bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.