"Beraatımı talep etmiyorum" diyen katil zanlısına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de kız kaçırma davasında amcasının oğlunu öldüren şahsa 18 yıl hapis cezası verilirken, cinayete karıştığı tespit edilen 3 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Özkan S., Abdulhamit S., Adil S. ve Mülazim S. Sesli ve Görüntülü Bilişi Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Muhammet S. şehir dışında olmasından dolayı katılmadı. Ayrıca müşteki, müşteki avukatları ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme savcısının mütalaasını kabul etmeyen tutuklu sanıklar, Özkan S., Abdulhamit S., Adil S. ve Mülazim S. savunma yaptı.

Özkan S. savunmasında, "Ben kendimi savundum. Beraatımı talep etmiyorum. İnsan namusu ve şerefi için yaşar. Benim tek bir sözüm var ben ancak namusum ve bayrağım için yaşarım" dedi.

Mülazim S. kendini, "Benim 11 tane çocuğum var. Onlar dışarda ben burada mağdurum. Ben beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Sanıklardan Adil S.'de "Eğer öyle bir şey yapacak olsaydık ya da isteseydik. Abimin 6 tane çocuğu var. Onlara yaptırırdık. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Abdulhamit S. ise mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan S. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi ancak heyet 'teşvik' dolayısıyla cezayı 18 yıla düşürdü. Heyet tutuklu Abdulhamit S., Adil S. ve Mülazim S. hakkında ise 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhammet S.'ye de beraat kararı verdi.

Olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi bağlı Yeşil Mahalle'de meydana gelen olayda iddiaya göre Harun S. (27), aralarında husumet bulunan amca çocukları Özkan S., Abdulhamit S. ve Adil S.'den 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Şüpheliler; Bebek caddesi üzerinde 38 AED 595 plakalı otomobille Harun S.'nin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Daha sonra otomobilden inen şüpheliler, Harun S.'ye pompalı tüfekle kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Harun S.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinde yapılan incelemelerde 12 adet boş kovan bulunmuştu. - KAYSERİ