Beraber alkol aldığı arkadaşı bıçakladı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beraber alkol aldığı arkadaşı bıçakladı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

Beraber alkol aldığı arkadaşı bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

6 saat önce

NİĞDE'de Mustafa Adıgüzel (38), beraber alkol aldığı arkadaşı U.D. (27) tarafından tartışma sırasında bıçaklandı.

Beraber alkol aldığı arkadaşı bıçakladı, hastanede kurtarılamadı, System.String[]

NİĞDE'de Mustafa Adıgüzel (38), beraber alkol aldığı arkadaşı U.D. (27) tarafından tartışma sırasında bıçaklandı. Adıgüzel, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen U.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Adıgüzel, evinde arkadaşı U.D. ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken U.D., yanındaki bıçağı Adıgüzel'e sapladı. Ağır yaralanan Adıgüzel, komşulardan yardım isterken, U.D. ise evden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Adıgüzel'i ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Adıgüzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. U.D. ise polis ekiplerince olayın meydana geldiği apartmandan yaklaşık 300 metre uzaklıkta suç aleti bıçakla yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa Adıgüzel'in 17 suçtan, U.D.'nin ise 9 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.


Mustafa Adıgüzel, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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