Beraber alkol aldığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de Alper A. (36), birlikte alkol aldığı iddia edilen arkadaşı Cuma G.yi (56), bıçaklayarak, yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Akkışla ilçesinde geçen yıl 25 Kasım'da, iddiaya göre, birlikte alkol alan Alper A. ve Cuma G., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Alper A., Cuma G.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Cuma G., kaldırıldığı hastanede tedavi edilirken, Alper A. ise gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Alper A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alper A. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Alper A. ile şikayetçi Cuma G., hazır bulundu. Alper A., savunmasında, olay günü alkollü olduğunu ve olaydan pişmanlık duyduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi. Cuma G. ise Alper A.'dan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Alper A.'yı 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.