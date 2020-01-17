Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı - Son Dakika Dünya

Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı

6 saat önce

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı, System.String[]

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi. Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.


Arjantin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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