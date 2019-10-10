Beraber uyuyalım Kerem!

Afili Aşk 9 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar. Volkan'ın da gelmemesiyle umudu kesilen ikili yaptıkları yemekleri oturup yerler. Yapılan tüm hazırlıklar boşa gider. Kerem ve Ayşe ise çaresiz geceyi beraber geçirmek zorunda kalır. Gece olunca ise bir anda elektriklerin kesilmesi Ayşe'yi tedirgin eder. Kerem'e daha da yakınlaşan Ayşe, ondan beraber uyumalarını ister. Kerem ise Ayşe'nin korktuğunu anlayarak onun bu isteğini geri çevirmez. İkili romantik bir gece yaşar...



