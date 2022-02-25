Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada

25.02.2022 12:15

Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı.

Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada

KIRŞEHİR Kırşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp bir şey olmamış gibi kaçan genç; polisin takibi ile kısa sürede yakalandı. Olay anı ise, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre aynı fabrikada çalışan M.Y., ve H.K., Ankara Caddesi üzerinde sohbet ederken nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.K.; yanında bulundurduğu bıçak ile M.Y.'nin kasığından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y., daha sonra sağlık ekiplerini kendisi aradı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.Y., ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada

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Kırşehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı... O anlar kamerada - Son Dakika


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