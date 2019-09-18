Son Dakika Haberleri: "Beraber yürüyelim"
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"Beraber yürüyelim"

1 saat önce

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül Pazar günü 81 ilde etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül Pazar günü 81 ilde etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkes İçin Spor Federasyonu olarak 22 Eylül'de 81 ilde vatandaşlarımızı yürümeye devam ediyoruz. 'Beraber yürüyelim' diyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımızı çağırıyoruz." dedi.

Sağlık için hareketli yaşamın önemine işaret eden Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımız sokakları, doğayı geri istiyor. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle hareket etme kültürünü yavaş yavaş kaybediyoruz. 50 yıl önce günde 20 bin adım atılırken şu an günlük 3-4 bin adım atılıyor. Bu ortalamayı yükseltmemiz lazım. Çocuklarımızı teknolojiye mahkum etmemeliyiz. Biz çocukluğumuzda sokalarda daha fazla hareket ediyorduk. Şimdi ise çocuklar maalesef tabletler, akıllı telefonlar içerisinde büyüyor. Onlara hareket etme kültürünü tekrar kazandırmalıyız. Hareketlilik Haftası'nın amacı insanları daha hareketli bir yaşama sevk etmek."

HİS Başkanı Bölükbaşı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihlerini kapsadığını dile getirerek, "Hafta boyunca 1 milyonun üzerinde bir katılım bekliyoruz. Bu kültür günden güne artıyor. Sağlıklı yaşam bilinci yavaş yavaş tabana da yayılıyor. Çünkü insanlar şeker, tansiyon hastası, çok erken yaşta kalp hastası oluyor. Bunların bir çoğunun nedeni hareketsiz, sağlıksız yaşam." diye konuştu.

Türkiye, Avrupa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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