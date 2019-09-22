"Beraber Yürüyelim" etkinliği

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu, Valilikler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğinde "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Gaziantep'teki yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı.

Bisikletliler, çeşitli branşlardaki sporcular ve vatandaşların katıldığı kortej, trafiğe kapatılan Kamil Ocak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Şehit Yusuf Erim Caddesi'ni takiben Gaziantep Valiliği önünde sona erdi.

Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşle amaçlarının, şehirdeki motorize ulaşımı mümkün mertebe azaltarak çevreci ulaşım alternatiflerini devreye sokmak ve sağlıklı yaşama ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Bundan dolayı bir arada olduklarını belirten Eroğlu, "Bugün de 81 vilayetimizde bu kapsamda yürüyüşler gerçekleştirildi. Gazi şehrimiz, bir spor şehri. Dolayısıyla Gaziantep'te bizler de hem gençlerimize hem de diğer tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Yürüyerek, bisiklet gibi çevreci ulaşım araçlarını kullanarak hepimiz sağlıklı yaşayalım, sağlıklı yaşlanalım. Bu etkinliğimize katılımlarından dolayı arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Abide Meydanı'ndan başlayan, her yaştan vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşte, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ile bazı engelliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Çevredeki esnaf da yürüyüş yapan vatandaşlara, alkışlarla destek verdi.

Yaklaşık 1 kilometre devam eden yürüyüş, Rabia Meydanı'nda sona erdi.

Malatya

Malatya'da da Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüşte, vatandaşlar ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile engelliler, Türk bayraklarıyla korteje katıldı.

Yaklaşık iki kilometre devam eden yürüyüş, Kapalı Çarşı Meydanı'nda folklor gösterisinin ardından sona erdi.