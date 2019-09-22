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"Beraber Yürüyelim" etkinliği

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Şanlıurfa'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunca Şanlıurfa Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Abide Meydanı'nda başladı.

Her yaştan katılımcının Türk bayrağıyla katıldığı yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ile bazı engelliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Çevredeki esnafta yürüyüş yapan vatandaşlara, alkışlarla destek verdi.

Yaklaşık 1 kilometre devam eden yürüyüş, Rabia Meydanı'nda sona erdi.

Beraber Yürüyelim etkinliği

Şanlıurfa, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:57 Kaynak: AA
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