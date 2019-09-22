Son Dakika Haberleri: "Beraber Yürüyelim" etkinliği
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"Beraber Yürüyelim" etkinliği

1 saat önce

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüşler düzenlendi.

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüşler düzenlendi.

Mersin'de düzenlenen yürüyüş, eski Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başladı. Silifke Caddesi'nde devam eden yürüyüş Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle spor ve sağlık konusunda önemli bir farkındalık gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlıklı nesillerin sporla mümkün olacağını ifade eden Su, "Hem kendimizin hem de gelecek nesillerimizin sağlığı mutlaka bir spor yapma yolundan geçmektedir. Hareketsizlik en kötü şeydir. Hastalıkların ana omurgasını hareketsizlik oluşturmaktadır. O yüzden hep birlikte spora devam edeceğiz." diye konuştu.

Alanda Capoeira gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe, kent protokolü, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beraber Yürüyelim etkinliği

Avrupa, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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