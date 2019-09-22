"Beraber Yürüyelim" etkinliği

Adıyaman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş için çeşitli branşlardaki sporcular ve vatandaşlar Sümerevler Mahallesi'ndeki atletizm pistinde bir araya geldi.

Daha sonra atletizm pistinde yürüyüş yapıldı.