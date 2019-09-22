Son Dakika Haberleri: "Beraber Yürüyelim" etkinliği
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"Beraber Yürüyelim" etkinliği

1 saat önce

Adıyaman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Adıyaman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş için çeşitli branşlardaki sporcular ve vatandaşlar Sümerevler Mahallesi'ndeki atletizm pistinde bir araya geldi.

Daha sonra atletizm pistinde yürüyüş yapıldı.

Atletizm, Adıyaman, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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