"Beraber Yürüyelim" etkinliği
1 saat önce
Adıyaman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:54 Kaynak: AA
Adıyaman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.
Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş için çeşitli branşlardaki sporcular ve vatandaşlar Sümerevler Mahallesi'ndeki atletizm pistinde bir araya geldi.
Daha sonra atletizm pistinde yürüyüş yapıldı.
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