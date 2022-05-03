Beraber zeytin fidanı suladığı, kardeşini tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Beraber zeytin fidanı suladığı, kardeşini tüfekle öldürdü

03.05.2022 13:07
Beraber zeytin fidanı suladığı, kardeşini tüfekle öldürdü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde iddiaya göre beraber zeytin fidanlarını sulamak için bulunduğu bahçede kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde iddiaya göre beraber zeytin fidanlarını sulamak için bulunduğu bahçede kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Gaffarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş Bahri (40) ve İlyas Y. (38) ile babaları Mehmet Y. ile birlikte zeytin fidanlarını sulamak için bahçeye gitti. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Bahri Y.ile kardeşi İlyas Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Bahri Y. yanında bulunan tüfekle kardeşi İlyas Y.'yi vurarak ağır şekilde yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşi tarafından tüfekle vurulup ağır şekilde yaralanan İlyas Y. ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayramda kardeş katili olan Bahri Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beraber zeytin fidanı suladığı, kardeşini tüfekle öldürdü - Son Dakika


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