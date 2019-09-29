"Beraberce felaketlere karşı direneceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz parti olarak, hükümetin deprem konusunda samimi, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir çalışma ve hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Hükümeti bu konuda destekliyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Pendik İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna vurgu yapan Yönter, depreme karşı hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti. Yönter, "Türkiye deprem kuşağındaysa, depremle yaşamak ve depreme hazırlık yapmak zorundayız. Deprem büyük bir felakettir. Depreme karşı önleyici tavrımızı gösterelim, hazırlanalım, depreme karşı binalarımızı güçlendirelim, gerisi Allah'a kalmış." ifadelerini kullandı.

Depremin Türkiye'yi çok etkilediğini kaydeden Yönter, "Deprem demek beka konusunda tehdit demek, ekonomiye, asayişe, huzura, güvenliğimize tehdit demek. Biz parti olarak hükümetin deprem konusunda samimi, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir çalışma ve hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Hükümeti bu konuda destekliyoruz, yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. İlgili bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanının girişimleriyle şu anda muhtemel İstanbul depremiyle ilgili değerlendirme, çalışma ve öngörüde bulunuyorlar." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddialarıyla ilgili konuşan Yönter, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İstanbul Valiliği açıkladı. İBB Başkanı toplantıya davet edildi. Toplantıda ne konuşulacak, İstanbul'daki deprem 5,8 şiddetinde ve muhtemel büyük İstanbul depremi. Değerlendirmeler yapılacak, analiz edilecek vesaire. İBB Başkanı 'çağrılmadık' diyor ama genel sekreter yardımcısını gönderiyor. Vali açıklama yapıyor, 'Biz davet ettik' diyor. daha sonra CHP çark ediyor. Sabah başka, akşam başka. Sürekli U dönüşü."

CHP'nin Suriye ile ilgili yaptığı konferansa değinen Yönter, "Elimizi vicdanımıza koyalım. PKK'ya 'Barış gücü' diyen bir Amerikalı CHP'nin Suriye konferansında konuşturuldu. ve buna kimse de 'Sus ne diyorsun?' diye itiraz etmedi. Bu CHP mi İstanbul'da muhtemel depreme hazırlık yapacak? Evet, PKK'ya 'Barış gücü' dedi Amerikalı bir kadın. PKK ile görüşülmesini istedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasını yaptı. İdlip'teki El Kaide ve türevlerinden, terör örgütlerinden bahsetti. Ancak ağzına PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi almadı. Çünkü CHP'ye göre, PYD, YPG vatanlarını savunan örgüt. Milletimizin takdirine bırakıyoruz bunu." şeklinde konuştu.

"İstanbul'da felaket hepimizi ilgilendiriyor"

Yönter, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul'da felaket hepimizi ilgilendiriyor. Depremin partisi var mı? Felaketin ideolojik görüşü var mı? Biz, 'Acımız bir, adımız bir. Birlikte milletiz, birlikte Türk milletiyiz' diyoruz. 'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz' diyoruz. Buna karşı hazırlık yapacağız diyoruz. Hala CHP'li belediye başkanı 'Beni çağırmadılar' diyor. Parti yönetimi arka arkaya açıklama yapıyor, hakaret ediyor. Gürsel Tekin bunlardan bir tanesi. İhanetin içerisinde olanlara karşı Türk milletinin muktedir gücüyle karşı duruyoruz, tavır alıyoruz. İstanbul kapsamında söyleyecek olursak, biz depremi çok ciddiye alıyoruz, almak zorundayız. Üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma konusunda kararlıyız."

Toplantıya, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinden Murat Kotra, MHP Pendik İlçe Başkanı Yüksel Cebe, MHP Kadın Kolları Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Pendik'teki mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.