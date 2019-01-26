Beraberlik Maçın Hakkıydı"
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Beraberlik maçın hakkıydı" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
, "Beraberlik maçın hakkıydı" dedi. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor
ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Her 2 takımın da 3 puanı hedeflediğini gördük. Oyun içerisinde gol yönündeki pasları yapmak istedik. İlk 45 dakika riskli oynadık. Birkaç hatamız var. Son vuruşları iyi yapabilirdik. Nihayetinde 1-0 içeri girdik. İkinci yarıya başlarken taktik anlamında değişiklik yapmayı düşündüm ama gol geldi. Golden sonra 10 kişi kalmak bizim aleyhimize oldu. 3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı" şeklinde konuştu.
(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
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