Son Dakika Haberleri: Beraberlik Maçın Hakkıydı"

Beraberlik Maçın Hakkıydı"

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Beraberlik maçın hakkıydı" dedi.

Beraberlik Maçın Hakkıydı
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Beraberlik maçın hakkıydı" dedi. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Her 2 takımın da 3 puanı hedeflediğini gördük. Oyun içerisinde gol yönündeki pasları yapmak istedik. İlk 45 dakika riskli oynadık. Birkaç hatamız var. Son vuruşları iyi yapabilirdik. Nihayetinde 1-0 içeri girdik. İkinci yarıya başlarken taktik anlamında değişiklik yapmayı düşündüm ama gol geldi. Golden sonra 10 kişi kalmak bizim aleyhimize oldu. 3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı" şeklinde konuştu.

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:56 Kaynak: İHA

Spor
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