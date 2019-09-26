Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı - NEW
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Berat Albayrak, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı - NEW

28 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Berat Albayrak, 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katıldı - NEW

Berat Albayrak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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