Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.