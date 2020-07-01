Berat Albayrak'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında birtakım kişiler tarafından hakarete varan yorumlar yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Fatih K. isimli bir şahıs gözaltına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:37 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Berat Albayrak'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 21:12 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil 21:06 Son Dakika: Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi