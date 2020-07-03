Berat Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün zanlının ifadesinin alındığı, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Başsavcılığın itirazı üzerine şüphelinin Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.