Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısında Konuştu (1)
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.
Görüntü dökümü:
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-Toplantıdan detaylar
-Albayrak'ın konuşması
-Katainen'in konuşması - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:24 Kaynak: DHA
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