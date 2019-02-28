Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısında Konuştu (1)

Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısında Konuştu (1)

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı.

Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısında Konuştu (1), System.String[]


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti. 

Görüntü dökümü:

---------------

-Toplantıdan detaylar

-Albayrak'ın konuşması

-Katainen'in konuşması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:24 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Berat Albayrak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Son Dakika! BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısında Konuştu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]