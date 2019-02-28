Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısında Konuştu (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.



Görüntü dökümü:



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-Toplantıdan detaylar



-Albayrak'ın konuşması



-Katainen'in konuşması - İstanbul

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