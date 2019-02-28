Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda Konuştu (1)
1 saat önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı.
HAZİNE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, AB- Türkiye
Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa
Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen
ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:37 Kaynak: DHA
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