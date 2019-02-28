Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda Konuştu (1)

Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda Konuştu (1)

1 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı.

Berat Albayrak, Ab-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda Konuştu (1), System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB- Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:37 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Berat Albayrak, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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