Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Berat Albayrak: 'Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız... - Son Dakika Ekonomi

Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...

6 saat önce

Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor.

Berat Albayrak:

Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun."

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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