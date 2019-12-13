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Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...
6 saat önce
Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika Son dakika: Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet istendi Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi