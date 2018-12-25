Berat Albayrak: Ben Hayatımda İsrail'e Hiç Gitmedim
47 dakika önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki, "Sen bu kadar Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden İsrail'e gönderdin?
HAZİNE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun grup toplantısındaki, "Sen bu kadar Netanyahu
'ya kızıyorsan damadını neden İsrail
'e gönderdin?" sorusuna Twitter
hesabından "Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim" diyerek, cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik sözlerini değerlendirirken, "Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi yeni bir tezgah kurdular. Netanyahu'ya diyorlar ki 'O seni, sen de Erdoğan'ı kötülesin'. Orada da seçim var, burada da var. Sen bu kadar Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden İsrail'e gönderdin? Ne işi var? Neyin pazarlığını yapıyordu?" dedi.
TWITTER'DAN CEVAP VERDİ
Bakan Berat Albayrak da Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan cevap verdi. Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar" dedi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:58 Kaynak: DHA
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