Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak: Büyüme hedefleri ulaşılabilir

Berat Albayrak: Büyüme hedefleri ulaşılabilir

1 saat önce

Davos toplantılarına katılmak üzere İsviçre'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kredi borç yapılandırmaları ve teşviklerin mali disipline etkileri, büyüme ve enflasyon hedefleri konularında değerlendirmelerde bulundu.

Berat Albayrak: Büyüme hedefleri ulaşılabilir, System.String[]
Davos toplantılarına katılmak üzere İsviçre'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kredi borç yapılandırmaları ve teşviklerin mali disipline etkileri, büyüme ve enflasyon hedefleri konularında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:47 

İsviçre, Ekonomi
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