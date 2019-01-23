Berat Albayrak: Büyüme hedefleri ulaşılabilir
1 saat önce
Davos toplantılarına katılmak üzere İsviçre'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kredi borç yapılandırmaları ve teşviklerin mali disipline etkileri, büyüme ve enflasyon hedefleri konularında değerlendirmelerde bulundu.
Davos toplantılarına katılmak üzere İsviçre
'ye giden Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, kredi borç yapılandırmaları ve teşviklerin mali disipline etkileri, büyüme ve enflasyon hedefleri konularında değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:47
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