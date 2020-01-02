Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü - Son Dakika

Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü

6 saat önce

Yeni yılın ilk ekonomi zirvesini gerçekleştirmek için Çanakkale'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, program sonrası Çanakkale esnafına yaptığı ziyarette vatandaşlarla özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü.

Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü, System.String[]

Yeni yılın ilk Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi zirvesini gerçekleştirmek için Çanakkale'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, program sonrası Çanakkale esnafına yaptığı ziyarette vatandaşlarla özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü.


Yeni yılın ilk ekonomi zirvesini bu sabah Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında (ÇTSO) yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programında Çanakkale esnafını da unutmadı. ÇTSO Konferans Salonunda gerçekleşen ve mobilyacılara verilen yüzde 8'lik KDV müjdesi ile öne çıkan 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' isimli buluşma sonrası Çanakkale sokaklarına çıkan Bakan Albayrak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile şehir merkezinde bulunan Yalı Caddesi üzerindeki esnafı dolaşarak kendilerine hayırlı işler diledi. Vatandaşlar tarafından ilgi gören Albayrak, Çanakkaleliler ile bol bol özçekim yaptı. Daha sonra yol üzerinde bulunan bir simitçi ile sohbet edip simitlerini alan Albayrak, bir çay bahçesine oturarak simidini gazetecilerle bölüştü.


Esnaf ziyareti sonrası AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, AK Parti Çanakkale teşkilatı ile istişarelerde bulundu. Basına kapalı yapılan ziyaret sonrası Bakan Albayrak'ın Çanakkale programı tamamlandı. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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