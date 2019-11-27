Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor
Son Dakika Dünya Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor - Son Dakika Dünya

Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 olmasının öngörüldüğünü söyledi.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde sunum yapan Albayrak, ekono0miyle ilgili açıklamalar yaptı.

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Berat Albayrak, Maliye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:26 
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