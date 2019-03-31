Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak, Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı

Berat Albayrak, Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı

11 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.

Berat Albayrak, Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda saat 14.00 sıralarında oylarını kullandılar. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

Esra Albayrak, Berat Albayrak, Üsküdar, Politika
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