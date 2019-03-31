Berat Albayrak, Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı
11 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ile eşi Esra Albayrak
, Üsküdar
'da oylarını kullandılar.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda saat 14.00 sıralarında oylarını kullandılar. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:06 Kaynak: İHA
İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak
Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oyunu Kullandı: Bugün Söz Milletin!
Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler