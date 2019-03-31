Berat Albayrak Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı

Berat Albayrak eşi Esra Albayrak ile beraber Üsküdar'da oyunu kullandıİSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.

Berat Albayrak eşi Esra Albayrak ile beraber Üsküdar'da oyunu kullandı



İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda saat 14.00 sıralarında oylarını kullandılar.

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