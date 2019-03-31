Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı

Berat Albayrak Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı

48 dakika önce

Berat Albayrak eşi Esra Albayrak ile beraber Üsküdar'da oyunu kullandıİSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.

Berat Albayrak Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı, System.String[]
Berat Albayrak eşi Esra Albayrak ile beraber Üsküdar'da oyunu kullandı

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda saat 14.00 sıralarında oylarını kullandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Esra Albayrak, Berat Albayrak, Üsküdar, Politika
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