Berat Albayrak Eşi Esra Albayrak ile Beraber Üsküdar'da Oyunu Kullandı
48 dakika önce
Berat Albayrak eşi Esra Albayrak ile beraber Üsküdar'da oyunu kullandıİSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.
Berat Albayrak eşi Esra Albayrak ile beraber Üsküdar'da oyunu kullandı
İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da oylarını kullandılar.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda saat 14.00 sıralarında oylarını kullandılar.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: İHA
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