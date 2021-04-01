Berat Albayrak hakkında dikkat çeken iddia: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek - Son Dakika

Berat Albayrak hakkında dikkat çeken iddia: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek

01.04.2021 14:08
Berat Albayrak hakkında dikkat çeken iddia: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek, System.String[]

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de değişikliğe gideceği konuşuluyor. Değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın da tekrar Kabine'de yer alacağı söylentileri de gündem olmaya devam ediyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Albayrak ile Erdoğan'ın arasındaki buzların eridiğini ancak Albayrak'ın Kabine'ye dönmeyeceğini söyledi.

Ankara'da Kabine revizyonu iddiaları kulislerde iyiden iyiye konuşulurken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kabine'ye yeniden döneceği konuşulmaya başlandı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması söylentileri güçlendirirken, söz konusu atamanın Albayrak'ın dönüş sinyali olduğu iddia edildi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Albayrak'a çok yakın olan iki isimle telefon görüşmesi yaptığını belirterek iddialarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"YENİ KABİNE'DE YER ALMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının 'bozuk' olduğunu iddia eden Yılman, 'buzlar eridi' diye yazarak iki isim arasında bir sorunun kalmadığını yazdı. Kabine revizyonu iddialarına da değinen Yılman, Albayrak'ın yeni Kabine'de yer almayacağını belirtti.

Yılman konuya ilişkin köşe yazısında şunları kaleme aldı:

Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş. Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine. Gün boyu o ofiste çalışıyormuş. Bir kitap yazma niyeti varmış. Zaten görüştüğüm isimler, tarafıma; "O fikri hayata geçirmenin tam zamanı" deyip onun üzerinde yoğunlaştığını aktardı. Ancak konusu nedir, ne zaman biter işte onun yanıtını alamadım. Ha bu arada… Görevden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının çok bozuk olduğu filan öne sürülüyordu. Öyleydi. Ama buzlar tamamen erimiş.

Maalesef izin vermediği için adını açıklayamadığım ancak Berat Albayrak ile sürekli irtibatta olduğuna emin olduğum kişi aynen şunları söylüyor Erdoğan ve Albayrak arasındaki ilişkiye dair; "Evet. Görevi bırakırken kendi başına karar vermiş olmasına Cumhurbaşkanı çok içerledi ama sonuçta et tırnaktan ayrılır mı? Böyle olmasını bekleyen çevreler var ama boşuna bu beklenti. Çünkü Tayyip Bey'le Berat Albayrak arasında çok özel bir hukuk, derin, kuvvetli bir bağ vardır. Onlar kayınpeder/damattan çok baba oğul gibidirler. Birbirine derin duygular besleyen baba oğul, ömrü billah küs kalır mı? Bu yöndeki söylentilerin tamamı palavradan ibaret. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, İstanbul'da olduğu zamanlar neredeyse hemen her gün görüşüyorlar. Hatta ve hatta başta ekonomi olmak üzere birçok konuda da fikir alış verişinde bulunuyorlar. Bazı çevreler üzülecek belki bunu duyunca ama Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Bey'in fikirlerine, öngörülerine sanıldığından daha fazla değer vermiştir ve bu yaklaşımı da asla değişmeyecektir!"

Özetle değerli okurlarım…

Berat Albayrak'la ilgili; "Yeniden ekonomi bakanı ya da enerji bakanı olacak veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı pozisyonuna gelecek" söylentileri Albayrak'ın yakınlarına göre safsatadan ibaret.

Berat Albayrak hakkında dikkat çeken iddia: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek

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Son Dakika Ekonomi Berat Albayrak hakkında dikkat çeken iddia: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek - Son Dakika Ekonomi


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