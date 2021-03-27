Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor - Son Dakika

Milli Görüş'e yakınlığıyla bilinen TV5 kanalında yayınlanan 'Ekonomi ve Ötesi' programında konuşan ekonomist İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'la ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia attı.

Son dönemde Kabine revizyonuyla ilgili birçok spekülasyon konuşulurken yeni bir iddia da İbrahim Kahveci'den geldi. Kahveci, Berat Albayrak için kabinede yeni bir bakanlık düşünüldüğünü dile getirdi.

"KENDİSİNİN ARZU ETTİĞİ İSİMLER KALIYOR"

Kahveci yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak'ın ağırlığı piyasaya çöküyor. Sayın Albayrak'a muhtemelen bir yer bakılıyor. Ben tekrar döneceğini düşünüyorum. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı. Mesela kamuoyunda dolaşan bilgilere göre; enerji bakanlığı veya ekonomiden sorum cumhurbaşkanlığı yardımcılığı. Nasıl parti başkanvekilliği ayrıldı. Orası da ayrılabilir. Daha düşük profilli de gelebilir. Kendisini arzu ettiği isimler kalıyor, kendisinin arzu etmediği isimler bir bir gidiyor" ifadelerini kullandı.