Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler - Son Dakika

Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler

31.01.2021 10:02
Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler, System.String[]

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki 3 bakan yardımcısından ikisi görevden alındı. Albayrak döneminden sadece 1 bakan yardımcısı kaldı. Resmi Gazete'de de yayınlanan kararlara göre Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevden alındı. Nureddin Nebati ise görevini sürdürüyor.

Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler
Görevden alınan Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu.

YENİ BAKAN YARDIMCILARI KİMLER OLDU?

Görevden alınan Dinçbaş'ın yerine de Cengiz Yavilioğlu getirildi. Eski AK Parti Erzurum Milletvekili olan Yavilioğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yavilioğlu, 2015-2018 yılları arasında da Maliye'de bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Naci Ağbal döneminde bakan yardımcısı olan Yavilioğlu, Albayrak'ın bakanlığa geldiği 2018'de bu görevden ayrılmıştı. Görevden alınan Bülent Aksu'nun yerine de Şakir Ercan Gül atandı. Gül, daha önce TMSF Başkanı olarak görev yapmıştı.

Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler
Bakan Yardımcısı olarak atanan Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül.

VARLIK FONU'NA ALBAYRAK'IN YERİNE ATAMA

Berat Albayrak, bakanlığın ardından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'deki Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinden de istifa etmişti. Albayrak'ın istifasıyla boşalan Başkanvekilliği görevine, Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan'ı atandı. Arıcan, aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.

Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler

Berat Albayrak, Osman Dinçbaş, Bülent Aksu, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler - Son Dakika Ekonomi


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