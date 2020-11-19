Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı - Son Dakika

Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı
19.11.2020 22:22
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, 'Berat Albayrak'ın istifasında parmağı olduğu' iddiasına ilişkin "İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. 'Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda ismini zikretmedik" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair açıklamalarda bulundu.
Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Bülent Arınç, istifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanlayarak ''İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. 'Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda ismini zikretmedik" ifadelerini kullandı.
"NACİ AĞBAL VE LÜTFİ ELVAN'IN FAYDALI OLACAĞINI İNANIYORUM"
Bülent Arınç, ekonominin durumuna ve yeni yönetime ilişkin ise ''Ekonomide sıkıntı yok diyemem ama krize dönüşmemiştir. Bu da bizim avantajımıza. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı da iyi tanırım, çok faydalı olacaklarını düşünüyorum" dedi.
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