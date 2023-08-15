Babası açıkladı! İşte Berat Albayrak'ın yeni işi - Son Dakika
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Babası açıkladı! İşte Berat Albayrak'ın yeni işi

Son Güncelleme: 15.08.2023 12:14

Berat Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sonra NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile ilgileniyor. Babası Sadık Albayrak, oğlunun İstanbul'da yeni bir nesil yetiştirdiğini ve geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını, yöneticilerini yetiştirdiğini belirtti.

8 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 2018 yılından beri sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Görevi bıraktığından beri kamuoyunda görünmeyen Berat Albayrak'ın nerede olduğu ve ne iş yaptığını babası Sadık Albayrak açıkladı. Sadık Albayrak, oğlunun İstanbul'da olduğunu ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile ilgilendiğini söyledi.

"YENİ BİR NESİL YETİŞTİRİYOR"

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sadık Albayrak'la yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Albayrak'a Berat Albayrak'ın nerede olduğunu ve ne iş yaptığını sorduğunu belirten Donat aldığı yanıtı şöyle aktardı: "NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor. Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi. Okuyor, araştırıyor, çocuklarıyla ilgileniyor. Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu."

BAKANLIK KARİYERİ 2015'TE BAŞLADI

Berat Albayrak 2015 yılından 2018 yılına kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018 yılından 2020 yılına kadar ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Albayrak, Kasım 2020 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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Son Dakika Eğitim Babası açıkladı! İşte Berat Albayrak'ın yeni işi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası açıkladı! İşte Berat Albayrak'ın yeni işi - Son Dakika
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