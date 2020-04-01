BERAT ALBAYRAK'TAN GÜNDEMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME (1) - Son Dakika

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BERAT ALBAYRAK'TAN GÜNDEMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME (1)
6 saat önce
istanbul DHAHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
istanbul DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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-Bakan Albayrak'ın açıklamaları
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:42 Kaynak: DHA
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