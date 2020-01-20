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Berat Albayrak'tan 'Kanal İstanbul güzergahında arsa' iddialarıyla ilgili açıklama
11 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel "Doğrudan Bakan Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." ifadesini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel, bir gazetede yer alan "Damat işi biliyor" başlıklı haberle ilgili "Doğrudan Bakan Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." ifadesini kullandı.
Özel, yazılı açıklamasında, söz konusu gazetede yayımlanan ve "Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul Projesi güzergahında arazisi bulunduğu" yönündeki haberin tamamen algıya dönük olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:01
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