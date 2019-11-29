Son Dakika Haberleri: Berat Albayrak'tan 'yerli reyting şirketi' değerlendirmesi
Son Dakika Güncel Berat Albayrak'tan 'yerli reyting şirketi' değerlendirmesi - Son Dakika

Berat Albayrak'tan 'yerli reyting şirketi' değerlendirmesi

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu...

Berat Albayrak'tan 'yerli reyting şirketi' değerlendirmesi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk banka ve finans kuruluşlarının JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varılmasına ilişkin yayınladığı mesaj ile değerlendirmede bulundu. Albayrak sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Berat Albayrak, Avrasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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