Berat Albayrak ve ailesine hakarete ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Haklarında gözaltı kararı verilen Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33), Önder D. (36) ve Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen 1 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 4 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) ise bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Mehmet Fatih K. tutuklama, Muammer K. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Muammer K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Mehmet Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İrem Demir/İHA)