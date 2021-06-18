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Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi - Son Dakika

Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

18.06.2021 09:14

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak ve eşi uzun bir aranın ardından ilk kez ortaya çıktı. Düğüne katılan Albayrak çifti, nikah şahitliği yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, bu kararının ardından uzun bir süre etkinliklere katılmamış, görüntülenmemişti. Sessizliğe bürünen Albayrak aylar sonra ilk kez 7 Mayıs günü Büyük Çamlıca Camii'ndeki cuma namazında ortaya çıkmıştı.

Berat Albayrak nikahta ortaya çıktı! Bu kez eşi de kendisine eşlik etti

EŞİYLE NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Albayrak'ın o günden sonra eşi ile birlikte görüntülendiği yer ise bu kez bir düğün töreni oldu. İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğüne katılan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Betül Özçelik – Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat Aykut Kalender hakkında, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin" sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu. Düğüne, Albayrak'ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile bazı siyasi davetlilerin de katıldığı öğrenildi.

Öte yandan Berat Albayrak'ın ismi Cumhuriyet'te yer alan son fotoğrafından sonra Twitter'da gündem oldu.

Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

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Son Dakika Güncel Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi - Son Dakika


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