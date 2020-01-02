Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berat Albayrak: 'Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika

Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması TEKİRDAĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması TEKİRDAĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Berat Albayrak: Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru...

Namık Kemal Üniversitesi, Berat Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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