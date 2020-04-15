Berat Ayberk Özdemir: "Gençlerbirliği'ndeki performansımla..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Berat Ayberk Özdemir: 'Gençlerbirliği'ndeki performansımla...' - Son Dakika Spor

Berat Ayberk Özdemir: "Gençlerbirliği'ndeki performansımla..."

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin futbola etkisini değerlendiren 21 yaşındaki oyuncu, "Sadece Türk futbolu değil tüm dünya futbolu bundan etkilenecek.

Berat Ayberk Özdemir:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin futbola etkisini değerlendiren 21 yaşındaki oyuncu, "Sadece Türk futbolu değil tüm dünya futbolu bundan etkilenecek. Futbolumuzda da bir bocalama dönemi olacaktır. Futbol ekonomisinde büyük bir daralma olabilir. Bunun altyapıların yeniden gündeme gelmesine yol açacağını düşünüyorum. Türk futboluna uzun vadede belki de katkı sağlayacak acı bir süreç olacak bu. Keşke bunlar yaşanmasaydı da zorunluluktan değil, isteyerek bu yolu seçseydik." ifadelerini kullandı.


Berat, yaklaşık 1 aydır saha antrenmanı yapamadıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:


"Normalde sezon mayıs sonlarında biter, antrenmanlar temmuz başında başlar. Yaklaşık bir ay da futbolcular boş kalır. Daha sonra iyi bir kamp dönemi geçirip lige hazır başlarız. O dönemde bile bize ara ara çalışmamız, tamamen futbolun dışına çıkmamamız söylenir. Şimdi hem bir aylık dönem geçti hem de ne zamana kadar süreceğini bilmiyoruz. Yeniden başladığımızda bir 20-25 günlük hazırlık dönemi verilebilir ama birçok kişinin bıraktığı yerden başlamak için ekstra çaba sarf etmesi gerektiğini biliyoruz. Evde hazırlıktan taviz vermiyoruz ama bir saha antrenmanı, ikili mücadele, futbol topuna hükmetme çabası gibi olmuyor."


Çalışmalarını evinde sürdürdüğünü belirten genç oyuncu, "Antrenörlerimiz bir program verdi, onu uyguluyoruz. Tüm takım bu programa sadık kalıyor. Hepimiz elimizden geldiğince sahada yapacağımız o ilk antrenmana hazır çıkmak istiyoruz. Saha çalışmalarını çok özledik." diye konuştu.


Berat, evde spor dışında ailesiyle vakit geçirdiğini, takım arkadaşlarıyla online oyunlar oynadığını aktardı.


"Net bir şey söylemek zor"


Liglerin geleceğiyle ilgili soru üzerine Berat, "Bunun için net bir şey söylemek zor. Federasyonumuz da mayıs ayında süreci yeniden değerlendirme kararı aldı. Onların belirleyeceği bir takvim muhakkak olacaktır. Benim gözlemim, hem UEFA hem de TFF'nin sezonu bitirme çabasında olduğu. Salgın kontrol altına alınırsa, ligin devam edeceğine inanıyorum." yanıtını verdi.


Genç futbolcu, kalan maçların yaz aylarında oynanma ihtimaline ilişkin ise şunları söyledi:


"Yaz ayları zorlu olacak. Mayıs ya da sezon başındaki ağustos-eylül aylarında bile gündüz maçları oynamak imkansız hale gelebiliyor. Ancak normal süreçlerden geçmiyoruz. Maç saatlerinin olabilecek en ileri saatler olarak belirlenmesi ya da farklı bir takvim çalışması ile bu sorun aşılabilir. Salgından kendimizi korumalıyız ama sıcaklar da bir futbolcu için tehlikeli olabiliyor. Ne karar alınırsa alınsın, bundaki en önemli etkenin her zaman sağlık olacacağını düşünüyorum."


Kariyer hedefi


Bu sezonu en sağlıklı şekilde tamamlamanın herkesin ilk hedefi haline geldiğini anlatan genç oyuncu, "Ondan sonra her futbolcu gibi hedeflerim, hayallerim var. Gençlerbirliği'ndeki performansımla milli takım kapısını aralamayı ve Avrupa'da ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum." açıklamasında bulundu.


Berat, koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin bu sezonki performansına yönelik ise "Lige istediğimiz gibi başlayamadık ama sonradan bize yakışan sonuçları almayı başardık. İlk yarının son bölümünde özellikle iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıya yine zorlu bir fikstürle başladık, kritik puanlar kazandık. İstemediğimiz sonuçlar oldu ama hedefimizden kopmadık. Güvenli bir yerde bu sezonu noktalayıp, gelecek sezona daha ümitli başlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.


Son olarak herkese "evde kal" çağrısı yapan Berat, "Avrupa'nın bazı ülkeleri gibi korkunç tablolar yaşamak istemiyorsak, sağlık çalışanlarımıza ve yetkililere kulak verelim. Olabildiğince evde kalalım, temastan uzak duralım. Salgından sonra hayatın kaldığı yerden devam etmesi için buna ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.



Gençlerbirliği, Genç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:06 

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