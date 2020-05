Berat Ayberk Özdemir:

Berat, koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararıyla ilgili "Federasyonumuz ilgili kurumlarla yaptığı görüşmelerden sonra sonunda net bir tarih verebildi. Biz de bu tarihin artık belirli olmasından dolayı çok mutluyuz. Ülkemizde vefat ve vaka sayısının günden güne düşmesinden dolayı ligimiz de oynanabilir duruyor. Önümüzde de bir Almanya örneği var. Umarım, 12 Haziran'a kadar bize çok güzel örnek olacaktır. Biz de futbolcular olarak sağlığımızı koruyup maçlarımıza çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Dışarıdan izole bir şekilde kulüp tesisinde kamp yaptıklarını belirten Berat, "Aşçımızdan malzemecisine kadar herkes kulüpte kampta, izole bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. En sevindirici olan da tabii ki kendimizi koruyarak 12 günü bitirdik. Umarım sağlıklı bir şekilde böyle günlerimiz geçecek." diye konuştu.



- Futbolcuların psikolojileri



Pandemi sürecinin tüm sporcuları etkilediğini dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, futbolcuların psikolojilerine ilişkin şunları şöyledi:



"Tabii ki biz de bundan çok etkilendik. Korkuyoruz, korkmuyor değiliz ama sağlığımıza dikkat ediyoruz. Kendi sağlığımızdan öte aslında her şey sevdiklerimiz için. Her şeyi sevdiklerimizi korumak için yapıyoruz ama sonuçta maçlar başlayınca tanımadığın insanlarla temas etmek zorundasın. Belki testlerde çıkmayan bir pozitif sonuç sahada sevdiklerimizi tehdit edecek. Şu anda tek korkumuz o. Onun haricinde her şey yolunda gidiyor."



- "Kendimi göstermek için ekstra bir yıl daha kazandım"



Bireysel hedeflerine yönelik görüşlerini paylaşan Berat, "Şu an pandemiden dolayı tek hedefim ligi sağlıklı bir şekilde bitirebilmek. Daha uzun dönemli düşünürsek de EURO 2020 koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelendi. Bu, bana kendimi göstermek için ekstra bir yıl daha verdi. Performansımın üzerine koyarak EURO 2021 kadrosunda olmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.



Berat, 26 haftası tamamlanan Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin performansıyla ilgili de "Sezon başında istemediğimiz puanlar kaybetmiş olsak da Hamza (Hamzaoğlu) hoca geldikten sonra çok güzel bir ivme yakaladık. Umarım 12 Haziran'da ligler başlayınca kaldığımız yerden devam edip hedeflediğimiz puanlara ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.