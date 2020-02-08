Berat cami için protokol - Son Dakika
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Berat cami için protokol

6 saat önce

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Mevlana Mahallesi'ndeki arsaya yaptırılacak Berat Cami için protokol imzalandı.

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Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Mevlana Mahallesi'ndeki arsaya yaptırılacak Berat Cami için protokol imzalandı.


Mehmet-Naciye Ercan tarafından yaptırılacak cami için hayırseverler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Müftüsü Bünyamin Turgut arasında imzalanan protokole İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve Arven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say da şahitlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreniyle yapımı için ilk adım atılan cami, yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 'Berat' ismini taşıyacak.


İlçe Müftüsü Turgut tarafından okunan Kur'an ve İl Müftüsü Güven tarafından edilen duanın ardından hazırlanan protokole imza konuldu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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