Berat Kandil'ine aldırış etmeyen hırsızlar parası bile ödenmeyen cami musluklarını çaldı - Son Dakika

Berat Kandil'ine aldırış etmeyen hırsızlar parası bile ödenmeyen cami musluklarını çaldı

Bu caminin neredeyse her ay musluklar çalınıyor

DENİZLİ - Denizli'de camiye giren hırsızlar 'Berat Kandil'ine aldırmadan caminin lavabo musluklarını çalarak kayıplara karıştılar. Çalınan muslukların ise daha parasının bile ödenmediği ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Hacıkaracalar Cami'nde meydana geldi. Korona virüs tedbirlerinde camilerde toplu ibadet edilmesinin bir süreliğine kısıtlanmasını fırsat bilen hırsızlar camiye dadandı. Berat Kandili olmasına aldırış etmeyen hırsızlar, cami avlusundaki lavabolardan 3 adet musluğu çaldı.

Hacıkaracalar Camisinde yaşanan ilk hırsızlık olmaması ve daha önce birçok kez hırsızlık olayı meydana geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde lavabo musluklarının çalındığı onu yerine yeni takılan muslukların da tekrar çalındığı öğrenilirken, ayrıca yeni alınan musluklarında parasının ödenmediği ortaya çıktı.

"Cami hırsızların özellikle uğrak yeri oldu"

Camide daha öncede birçok kez hırsızlık olayının yaşandığını, hırsızların uğrak noktası haline geldiğini belirten Ali Tuğrul Karabağ isimli esnaf "Daha önce de defalarca musluklar çalındı. Aşağı yukarı her ay musluklar çalınıyor desek yeridir, yalan olmaz. İki ay önce caminin yardım toplanan kasasını içeri girip çaldılar. Burada akşamları fazla insan olmuyor, fazla ışıklandırma da yok. Genelde de hep iş yeri olduğu için gündüzleri bir yoğunluk oluyor. Akşamları, bir kaç ev var insan yaşayan. O yüzden biraz ıssız kalıyor. Hırsızların da özellikle cami uğrak yeri oldu. Caminin tuvaletinin bekçisinin odasına kadar girip bozuk para bile çalındığı oldu son 5-6 ay içerisinde. Son zamanlarda özellikle hırsızlık vakası baya bir arttı" dedi.