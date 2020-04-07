Berat Kandili - Son Dakika

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, mübarek ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi Berat Kandili'ni hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecenin gönül bağlarını, birlik ve beraberliği güçlendirmesini dileyen Özkan, "Tüm dünyanın mutluluk, sağlık ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Geylani ise Berat Kandili'nin en mukaddes gecelerden biri olduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kıymetli gecede manevi duyguların artarak ibadet, dua ve istiğfarlarla Cenab-ı Hakka yöneldiğimiz, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, nefret ve kin duygularını aşma zamanıdır. Bu gece aynı zamanda rahmet kapılarının açıldığı, umut ve gönüllerimizin yeniden doğduğu ve güzelliklerin tecelli ettiği bir zamandır. Özellikle tüm dünyada etkisini gösteren virüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandili'nin mübarek olmasını dilerim."