Berat Kandili - Son Dakika

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Berat Kandili'nin İslam aleminin, Türkiye'nin ve insanlığın üzerinde bulunan her türlü olumsuzluklardan beratına vesile olması temennisinde bulundu.

Gönüllerin merhamet dolduğu, sabır, sevgi ve saygının hakim olduğu ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin manevi ikliminin yaşandığını vurgulayan Yılmaz, şunları ifade etti:

"Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce rabbimizden beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı ramazan ayını hep birlikte idrak edelim."

Bahamettin Öztürk de esnafın ve Kırşehirlilerin kandilini kutlayarak, Berat Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.